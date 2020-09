"See on juba kolmas sügis, kus paneme Saaremaal maha suurusjärgus 20 000–25 000 taime," rääkis Saaremaal istutustöid kureeriv metsakasvataja Rainer Roosipuu. Ta selgitas, et kevadise koormuse vähendamiseks on RMK võtnud suuna istutustöid hajutada ja kuna kuuske kannatab kasvama panna ka sügisel, siis seda nüüd ka tehakse.