30 Nasva sünnipäevapeolist peavad jääma kaheks nädalaks isolatsiooni

Kõige tõhusam meede nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine. Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida, on soovitav kanda kaitsemaski.

Pidu toimus laupäeval Nasva külas eramaja hoovis

Nasva klubi juhataja Hiie Mook tõdes suure kergendusega, et kuigi inimeste esimesed mõtted olid, et pidu toimus Nasva klubis, siis nii see ikkagi ei olnud.

"Mul on terve päev olnud telefon punane! Meil oli 45-liikmeline sünnipäevapidu majas 18. septembril, kõnealune sünnipäevapidu toimus aga 19-ndal. Alguses arvasin ise ka, et jutt on sellest meie majas toimunud peost, aga võin kinnitada, et see oli siiski eramaja hoovis peetud pidu," rääkis Mook.