Füsioterapeut Karina Talk abistab naisi kõhu sirglihase diastaasi korral

Saaremaa lasterikaste perede ühenduse naiste initsiatiivil avati ka üks spetsiaalne trennigrupp, kus pannakse rõhku just kõhu sirglihase diastaasi ravimisele, ning suure huvi korral on loota ka teise samasuguse grupi avamist.

Lasterikaste perede ühenduse juhatuse liikme Maris Rebeli sõnul sai idee alguse sellest, et lasterikaste perede emadel on sünnitusjärgne diastaas küllalt levinud nähtus ning naised otsisid võimalust saada selle kohta rohkem infot ja ravi. “Juhuslikult selgus, et meil on Saaremaal kohapeal täiesti olemas hästi varjatud aare füsioterapeut Karina Talgi näol, kes on diastaasi teemal teinud magistritöö,” rääkis Rebel. “Saaremaal on selles osas ikka väga vedanud ning paneb veidi imestamagi, et me keegi varem temast midagi ei teadnud ning ka perearstid pole Karina juurde suunanud,” lisas ta.

Nüüd tõi Kuressaare haigla kõhu sirglihase diastaasi teema kogukonnale mõeldud loengusarja raames kõigi huvilisteni. Loengut oli kolmapäeval Thule kojas kuulamas ligi 20 naist.

“Kõhu sirglihase diastaas on enamasti rasedusega kaasnev lihaste lahknemine, mis võib endast märku anda lisaks muule näiteks selja- ja vaagnapiirkonna valude ning ebamugavustundena.

Siiski on naiste kaebused enamasti peamiselt kosmeetilist laadi: ettevõlvunud ja “rippuv” kõht, lõtvunud kõhunahk, vertikaalne vagu kõhuseinal jms,” kirjutas füsioterapeut Karina Talk Kuressaare haigla korraldatud loengu selgituseks. Talk selgitaski esmalt, mis see kõhu sirglihase diastaas täpsemalt on, miks see tekib, kas ja mil määral on selle tekkimist võimalik ennetada ning kuidas tekkinud diastaasi ravida.

Maris Rebeli sõnul oli loeng konkreetne ja selge ning Karina Talk rääkis teema väga lihtsalt ja arusaadavalt lahti, täiendades oma juttu slaididega. “Paljud naised ei pruugi isegi teada, et neil on kõhulihase diastaas, ning teevad endale trenniga tahtmatult liiga. Diastaasi on lihtne diagnoosida ning õige trenniga võib see olla ravitav,” lisas Rebel.

“Tegime Saaremaa lasterikaste perede ühenduse naistega Kuressaare haigla juhatuse ja Karinaga kokkuleppe, et paneme lasterikaste perede emadest grupi kokku ning hakkame tema juures trennis käima,” rääkis Rebel. “Praegu on kohad küll täis, aga kuna selle teema vastu tundub olevat suurem huvi, siis on ka lootust, et Karina võtab teisegi grupi juhendada.”