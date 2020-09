Vallavalitsus ei kavatse osta Vilsandi energiamaja

Abivallavanem Jüri Linde vastas müügiettepaneku teinud Monika Salule, et Saaremaa valla eelarve ja Saaremaa valla eelarvestrateegia 2020–2023 ei näe sellist investeeringut ette. Omanik küsis hoone eest vähemalt 600 000 eurot. Praeguses ebakindlas majanduslikus olukorras Saaremaa vallal sellised vabad vahendid puuduvad, teatas Linde.

Ajalooline Vilsandi tuletornivahi elamu renoveeriti Vilsandi energiamaja nime all energiatõhusaks hooneks 2012. aastal. Projekti eestvedaja Monika Salu ütles pärast vallale saadetud müügiettepanekut Saarte Häälele, et soovib energiamaja maha müüa, et elus veel kord midagi sama edukat teha.