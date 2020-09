Uue madratsi valimine – kõige olulisemad nõuanded ja näpunäited õige leidmiseks

Millal on oma madratsi uuendamiseks õige aeg?

Madratsi eluiga mõjutavad paljud faktorid. Toote kvaliteedist endast ja materjalidest, millest see tehtud on, selleni välja, kui tihti seda kasutatakse või kuidas seda on hooldatud. Põhilised sümptomid, mis annavad märku, et madrats tuleb välja vahetada, on pinna deformatsioonid, madratsile raskuse lisamisel tekkivad hääled, vilets kuju ja struktuur; sinu hommikune väsimus ja öine rahutus, unetus või isegi valu kindlates kehaosades või lihasgruppides ning ka hingamisraskused, mida põhjustavad tolmulestad. Samuti on igal tootel selle kvaliteedigarantii periood, nii et võta seda arvesse, kui su madrats on juba selle ajalimiidi ületanud. Kindlasti väärib aga märkimist, et madrats on tavaliselt pikaealine, sest on madratsitootjaid, kes pakuvad isegi 10-astast kvaliteedigarantiid. Seega peaks otsuse tegema vastutustundlikult. Uni on liiga oluline, nii et kui märkad mõnda neist negatiivsetest sümptomitest, tegutse kiiresti!

Mis on sinu madratsi all?

Mõned madratsivalikud tulenevad pinnast, kuhu sa selle asetad – kas voodile või otse põrandale. Nii et hoia meeles, et viskoelastik-, lateks- ja polüetaanvahtmadratsid vajavad voodiraami, et kindlustada õhu ja niiskuse korralik ringlus, mis hoiab ära hallituse ning kindlustab, et mikrokliima ei ole mikroobidele soodne. Teised madratsid laotatakse tavaliselt pinnale ilma vahedeta, aga isegi sellistel juhtudel on alati parem pidada tootjaga nõu kasutamise soovituste osas.

Ole mõõtudega hoolikas

Mõõtmed võivad tunduda vähemolulised, aga kui sa ostad madratsi olemasolevasse voodisse, muutub suuruste sobivus väga vajalikuks. Ära mõõtmisel eksi, sest voodi sisemised mõõdud on kõige olulisemad. Pane ka tähele, et madrats ei oleks voodist väiksem, sest see põhjustab magamisel ebamugavusi. Madratsi kõrguse valimisel pööra tähelepanu oma suurusele ja kujule. Näiteks soovitatakse raskematele inimestele kõrgemaid madratseid (24–27 cm) ja kergematele õhemaid madratseid.

Kuidas madrats võib mõjutada tervist

Madratsi ja tervise vaheline seos on isegi mitmes mõtte otsene. Üks ja kõige tähtsam on see, et hea madrats on nähtamatu. Kui madrats annab rahuliku une, ei püüa see lihtsalt magaja tähelepanu. Teine väga oluline asi on, et hea madrats hoolitseb õige kehaasendi, lihaste lõdvestuse, korraliku vereringe ja palju muu eest. Kuna iga inimese kehal on struktuursed sarnasused ja individuaalsed erinevused, muutub väga tähtsaks see, et su madrats vastaks su keha vajadustele ja uneharjumustele. Madratsi kõvadus on üks sellistest omadustest, mis valitakse ainult kaela ja puusade abil. Olenevalt sinu kaalust ja kehaehitusest võivad madratsid sulle une ajal maksimaalset mugavust pakkuda. Kui sa kõhkled, milline madratsi kõvadus on sinu jaoks õige, ära karda ja proovi mõnda poes järele (võta sisse oma kõige tavalisem magamisasend) ning hinda, kuidas sa ennast tunned, enne, kui otsuse langetad.