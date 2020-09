Ringkonnakohus jättis Marti Randoja karistuse muutmata

Tänavu juunis tunnistas Pärnu maakohus Marti Randoja süüdi selles, et ta lõi Kuressaare sotsiaalmajas teki all maganud tuttavat meest korduvalt noaga elutähtsatesse piirkondadesse. Kohus mõistis mehe süüdi tapmist käsitleva paragrahvi järgi ja määras karistuseks seitse aastat vangistust.

Ringkonnakohus küll nõustus maakohtuga, et kannatanut neljal korral elutähtsatesse piirkondadesse noaga lüües oli Randoja teinud kõik, et kannatanu surma saaks. Samas leidis ringkonnakohus, et enne häirekeskusele helistamist oli Randoja aru saanud, et kannatanu on veel elus ja pole tuvastatud ühtegi segavat faktorit, miks Randoja poleks võinud tapmist lõpule viia. Seega leidis ringkonnakohus, et süüdistatav põhjustas kannatanule korduvate noalöökidega tahtlikult eluohtlikke tervisekahjustusi.