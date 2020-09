Riigigümnaasiumi juhid ootavad mõtteid ja ideid

Omalt poolt on koolijuhid õpilastele arutamiseks pakkunud mitu koolikorralduslikku mõtet: näiteks et tunnid algavad kell 8.30 ja hiljemalt kella 16-ks on koolipäev läbi. Võimalik ka, et üks klass saab endale mitu klassijuhatajat või juhendaja-õpetajat. Mõeldud on ka sellele, et koolitunni pikkus võiks olla rohkem kui 45 minutit. Gümnaasiumiastmes on mujalgi Eestis praktiseeritud ka 75- ja 90-minutilisi tunde.