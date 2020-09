Mart Maastiku firma sõlmis Eesti esimese maakapitali tehingu

Ettevõtte üks omanikke ja juhatuse liige Mart Maastik ütles, et maa eest saadud 600 000 euro eest plaanib ettevõte senised laenud refinantseerida ja investeerida lauta. Esimesed kaks aastat on maksepuhkus, kui tuleb maksta vaid intresse. Graafik on arvestatud 20 aasta peale, kuid esialgu tehtud vaid kuueks aastaks, siis tuleb laen refinantseerida.

Maastik märkis, et riigimaa oksjonil kipuvad hinnad minema väga kõrgeks. Kapitalirendi puhul on kindel, et saab oma maa tagasi osta ja seda kokkulepitud turuhinnaga. Samas tunnistas ta, et tehinguga kaasnesid üsna kõrged kulud, näiteks ainuüksi notaritasud olid nende puhul 6000 eurot, lisaks riigilõivud ja maa hindamine.