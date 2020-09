Keerulise aasta varje kunstiklubi sügisnäituselt ei leia

Aare Martinson FOTO: SH

Klubi president Aare Martinson hindas selle sügise saagi heaks ja täiesti piisavaks. Ühtekokku on väljas 59 tööd 29 autorilt, kelle seas ka kolm debütanti – Marje Kessel, Kairi Rohtla ja Kerli Tamjärv. Hinnangud nende kohta on olnud heatahtlikud ja kiitvad.

Erinevalt varasematest tänavusel näitusel teemat ei olnud. “Kokkuvõttes sai selline helge väljapanek, keegi ütles, et hea ja kerge vaadata,” rääkis Martinson. “Ei ole üldse mingeid rusuvaid meeleolusid. Kahtlustan pigem, et kevadine karantiiniaeg on nii mõnelegi kasuks tulnud, rohkem oli aega maalida.”

Suur osa töid kujutab loodust, portreid ja inimesi on piltidel vähe. Esindatud on pea kõik tehnikad – pastell, õlimaal, akrüül, akvarell, graafika – , vaid pliiatsijoonistused on sel korral puudu. Kahelt autorilt on väljas ka keraamikat.

Näituse avamise eel ütles Martinson Kadi raadio saatele “Keskpäev”, et tänavune väljapanek on varasematega võrreldes paar kuud varasem, mis tähendas kunstnikele kindlasti suuremat pingutust töödega varem valmis saada. Selleks aastaks oli varem ka kokkulepe sõprusklubiga Lätist Limbažist, kes pidi ka näitusel osalema, paraku tegi koroona omad korrektiivid ja ei lätlasi ega ka nende pilte Saaremaale tänavu ei jõudnud.

Ligemale pooltsadat liiget ühendav kunstiklubi elab Martinsoni sõnul praegu häid aegu. Ta lisas, et kevadel Saaremaa kaubamajas avatud galerii aitab sellele kindlasti suuresti kaasa. “Uusi liituda soovijaid on kogu aeg, nii et tulevik on positiivne,” sõnas president.