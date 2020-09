Rattaraja joonimine muutis liikluse segasemaks

Rattasõbraliku keskkonna loomiseks märgiti Kuressaare peatänavale jalgratturi eesõigusega sõidurada, mille märgistus muutis teel paiknemise paljude jaoks ebamääraseks. Kohati on autodele mõeldud ala nii kitsas, et keskmine sõiduk sinna ei mahugi.

Jalgrattafännist autosõiduõpetaja Margus Kivi imestab, et miks üldse oli vaja Tallinna tänavale segadust tekitavaid eraldusjooni maha märkida. “Minu meelest pole meie kesklinnas küll rattaga ohtlik sõita,” viitas Kivi kehtivale liikluspiirangule 30 km/h. Sellise lahenduse puhul on tema sõnutsi sõidurajale äramahtumine väga raske just Karja ja Rootsi tänava vahelisel lõigul. “Suuremate sõidukitega vist lausa võimatu,” nentis Kivi. Margus Kivi sõnul tundub talle, et liiklusseaduse järgi päris niisama ikka jalgrattarajal sõita ei tohi.