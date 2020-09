Möödarääkimine tõi Kahtla koolile sunniraha

Valla haridusjuht ja kooli juht tunnistavad, et tegu oli kahetsusväärse möödarääkimisega. Enam kui aasta aega tagasi tehtud ettekirjutus puudutas peamiselt tuletõkkeuksi ja evakuatsioonivalgusteid.

Kool ettekirjutusi ei täitnud ning möödunud nädalal teatas päästeamet, et kahes punktis määratakse koolile sunniraha 300 eurot juhtumi kohta ning ühel puhul on sunniraha suurus 1000 eurot.

Kooli direktor Helle Rüütel ütles, et kui kontroll esimest korda käis, polnud kedagi kooli töötajatest temaga kaasas.

Kontrolli tulemusena tegi päästeamet ettekirjutuse, mida kool püüdis Rüütli sõnul ka täita, kuid ilmselt tehti siis valet asja. “Ma usun, et seal ei ole tegelikult midagi keerulist,” lausus Rüütel.

Saaremaa valla haridusjuht Urmas Treiel nentis, et ettekirjutuste järgi tehti üks osa töid ära, kuid teine pool jäi soiku, kuna käsuliinis oli vajakajäämisi.

Ta lisas, et tänaseks on käsuliin üle vaadatud ja koos päästeametiga on leitud sobilikud lahendused puuduste kõrvaldamiseks. Tööd tehakse Treieli sõnul ära esimesel võimalusel.