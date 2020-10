Kõrgel kolmandal kohal on Bolti omanikeringi kuuluv Markus Villig, kelle vara suuruseks on ärileht arvutanud 373,8 miljonit eurot. Tema vend Martin Villig paikneb edetabeli 17. real 130,4 miljoniga. Äripäeva ajakirjanikud pakuvad, et juba lähiaastail pole võimatu, et Bolti omanikud troonivad päris TOP-i tipus.