Linnuse langevõre saab lõpuks liikuma

Saaremaa muuseumi haldusjuht Tõnu Sepp ütles, et tulemus oli rohkemgi kui ootuspärane ja võre liikuma saamiseks ei kulunudki nii palju aega, kui alguses kardeti. Pärast esimest kiiret ülevaatust nentis ta, et nõukaaegsete restauraatorite töö on üsna hästi säilinud. "Saaremaa tamm peab hästi vastu. Servad, mis kivi vahele jäävad, on natuke küll mädanenud, aga üldse mitte hullusti," lausus Sepp ja lisas, et külgmised postid tuleb lahti võtta ning õhemaks teha, siis peaks võre edaspidi tõrgeteta liikuma.