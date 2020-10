Muhu kunstiraamat tõi paar üllatust

Muhuga seotud töid on tema sõnul väga palju. Kuuekümnendatel oli Muhus käimine populaarne, sest see asendas kunstnikutele välismaal maalimas käimist. Kunstnike liidul oli Nõmmkülas oma suvila. Eesti kunstiakadeemia valduses oli Tamse koolimaja, kus korraldati noorte kunstnike laagreid.

Signe Siim arvas, et Muhu üks tuntumaid motiive on kindlasti merevaated. Palju on erinevatel töödel kujutatud rahvariideid. Rahvariided eraldi ja ka tarbekunst jäid seekordsest raamatust kahjuks välja. Seda taas põhjusel, et tuli teha valikuid.