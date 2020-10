Saaremaa valla järelevalveteenistuse juhataja Karel Koovisk rõhutab, et omavalitsus tegeleb kasutuses mitteolevate ehitiste järelevalvega, mis tähendab seda, et ametnikud kontrollivad ehitusseadustiku täitmist. "Seda, kas maja on kole või ilus, me ei hinda," märkis ta.