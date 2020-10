Kogumik “Saaremaa ralli” sai kaante vahele

Kivi ütles, et teose eesmärk on tunnustada suurt saavutust – jätkuvalt populaarset autospordiüritust, mis on saanud üheks Saaremaa visiitkaardiks, ja skandaalseid paljastusi ega vanade arvete klaarimisi teose kaante vahelt ei leia. “See on kõigile neile inimestele, kes läbi aastakümnete pori, vihma, tuule ja lumega on seisnud hea selle eest, et võistlus toimuks, ja neile, kes on käinud neid võistlusi vaatamas,” lisas ta.