Kuigi kuulutuses on märgitud, et balletitrenni võetakse lapsi vanuses 5–7, on see vanus treeneri sõnul suhteline. Noormets on aastakümneid väikestega, eriti koolieelikutega, balletikoolis tegelenud ning teab, et kui on ikka väga kraps nelja-aastane, teeb ta vahel viieaastasele ka silmad ette.