Koroona jättis turismile jälje ka augustis

"Numbrid tänavusuvises majutusstatistikas on iga kuuga üha paremad," leidis Visit Saaremaa turismispetsialist Kristina Mägi . "Kui juunis ööbis Saare maakonnas ligi 50% vähem külastajaid kui aasta tagasi, siis augustis oli langus vaid 10%.

Mägi sõnul on langus tingitud ennekõike välisturistide osakaalu vähenemisest. "Ennekõike reisiti sel suvel oma riigis või naaberriikidesse – et vajadusel saaks olukorra muutudes kiiresti koju naasta," põhjendas Mägi.

See-eest kasvas aga aastataguse ajaga võrreldes siseturistide hulk – mullu augustis 16 342, tänavu 19 329. "Ütleksin, et see näitaja on suisa hea," leidis Mägi. "Tänavu augustis maakonnas ööbinud eestlaste arv lõi kõigi aegade augustikuu rekordi!"