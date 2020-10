Sõrve säärel läks suvi loodetust kõvasti paremini

MTÜ Sõrve Tuletorn juht Andro Roosileht ütles, et tänavune suvi oli külastajate arvu poolest parem, kui oleks esialgu osanud arvatagi. Sõrve sääre tippu jõudis eriti palju inimesi Leedust, aga rohkesti külalisi oli ka Lätist ning Eestistki, sekka mõned turistid teistest riikidest.

“Väga huvitav ja tore oli,” võttis Roosileht lõppenud suve kokku. “Kokkuvõttes läks oodatust ikka kõvasti paremini. Hea meel on tõdeda, et meie armsad naabrid lätlased ja ka leedulased meid üles leidsid ning olukorras, kus Euroopas ringi reisimine raskendatud on, otsustasid ka Saaremaale tulla.”

Paljud neist turistidest andsid Saaremaa kohta ka väga positiivset tagasisidet ning esimest korda Saaremaa võludega tutvuma tulnud leedulased ja lätlased rõhutasid, et tegu on võrratu paigaga. “Ma arvan, et selline tagasiside on miski, mille üle me kõik, kes me Saaremaal toimetame, võime uhked olla,” märkis Andro Roosileht, kelle sõnul võib kindlalt öelda, et Sõrve sääre tipus sel suvel inimestest puudust ei olnud.

See kajastus ka käibes, mis oli sarnane eelmise aasta omaga. MTÜ Sõrve Tuletorn juht tõdes, et oli suve alguses parajalt pessimistlik, ent nüüd saab isegi hoonete remontimisse väikese investeeringu teha.

“Oleks hea, kui järgmine suvi vähemalt sama hästi läheks. Olen jõudnud arusaamisele, et ei tasu alati loota paremat ja paremat – piisab sellest, kui miski on stabiilselt hea. Seda, mis töötab, tasub hoida. Torni me nagunii kõrgemaks ehitada ei saa, nii et rõõmustame selle üle, mis meil hästi on,” võttis Roosileht suve kokku.

Sõrve tuletorn on külastajatele avatud veel oktoobrikuu nädalavahetustel ning pärast seda minnakse talvepuhkusele. Grupid saavad tuletorni eelneva broneeringu korral külastada aastaringselt. Kõikse täpsemat infot tuletorni lahtiolekuaegade kohta leiab Sõrve külastuskeskuse Facebooki lehelt.

Sõrve sääre tipus sai lisaks turismielamustele ka burgerit ja friikartuleid. Ilmajaama Burksi putkas nostalgilist menüüd pakkunud Veiko Lember ütles, et Sõrve säär on paik, kuhu enamik turiste ikka suuna võtab, eriti kui tegu on suuremate gruppidega.

Kuna tänavu jäi aga just nendest suurtest gruppidest pisut vajaka, ei olnud suvine käive küll päris see, mis ta võinuks olla, kuid Lember ei nurise – oligi võimalus menüü paika loksutada.

“Sel suvel oli siin rohkelt ka neid turiste, kes parema meelega laotavad oma tekikese maha ja söövad oma võileiba, kui kohapeal liialt kulutama hakkavad. Aga tuutu sees serveeritud nostalgilise hõnguga ning kastme sisse ujutatud friikartulid olid suvel ikka hea müügiartikkel,” rääkis Lember.