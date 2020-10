Kuressaare maja nomineeriti muinsuskaitseameti preemiale

Saaremaalt on hästi taastatud hoonena nominendiks Kuressaares Kopli 4 asuv elumaja. Aasta teo nominent on Kristjan Rahu initsiatiiv Saaremaa arheoloogia ja ajaloo uurimise rahalisel toetamisel.

Pärandihoidja nominendid on Kudjape kalmistuvahid Marika Jürisson ja Vilve Pors ning parima restauraatori nominent on Rändmeister OÜ meeskond, kes on töötanud ka Saare maakonnas.