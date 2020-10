Parima äriideega tuli lagedale Raahel Ränk

"On erakordselt hea meel teatada, et hindamiskomisjoni otsus sai põhjalikult läbi kaalutud ning tulemused saab nüüd avaldada," sõnas Saaremaa Päikese projektijuht Triin Arva. Esikoha võitjaks kuulutati idee "Raahel Fotod" ehk siis Orissaare gümnaasiumi õpilase Raahel Ränga pakutav fototeenus.

Emotsioonid fotodes

Oma igati toimival kodulehel, kus kirjas nii tema pakutav kui ka hinnakiri, kui palju ta erineva pikkusega fotosessioonide eest küsib, räägib Raahel, et on fotograafiaga tegelenud juba üle nelja aasta. "Mulle meeldib väga näha inimeste emotsioone ning parim viis nende edasiandmiseks on läbi piltide," märgib ta. "Loodan, et leiate siit lehelt silmale ilu ja meelele rõõmu." Seda, et tema fototeenust usinalt ka kasutatakse, kinnitab mahukas galerii inimestest, kes Raaheli kaamerasilma ette jäänud.

Konkursil teiseks tuli idee nimega "Võtme-Triibu" (Aste põhikool). Tegemist on rahvustriibulise seinale kinnitatava võtmealusega ning selle autorid on Kerle Suurna, Laura Kakkum ja Riine Metsamaa. Kolmas koht kuulub "Muhu Seebile" (Muhu põhikool /noortekeskus) ehk äriidee taga peitub kadakalõhnaline seep koos seebialusega. Autorid on Roosi Pehlak ja Kai Kommel.

Aasta eriteema "PUIT JA PÄRAND" preemia pälvisid puidust külmkapimagnetid (Leisi kool), mille taga Sirelin Ermann ja Ingrit Kull. Tegemist on viikingitähtedega kaunistatud ja lakitud puidust külmkapimagnetitega. Tubli osaleja preemia läks "Kadaka Bonsaile" (Valjala põhikool). Anna Malena Kuris oli tulnud lagedale ideega, kuidas kadakaid bonsaiks kasvatada ja kujundada. Teine tubli osaleja preemia läks "Kandisahtlile" (Valjala põhikool) – õpetajale mõeldud multifunktsionaalsele sahtlitega alusele. Idee autorid olid Karola Kirst, Markus Tamm, Karl-Hendrik Mäeots ja Elina Kurgpõld.

Käimasolev ettevõtlusnädal algas noorte ettevõtluspäevaga esmaspäeval Muhu noortekeskuse stuudiotest, kuhu oli valmis pandud kaks ruumi videoülekannete võimalusega Saaremaa Päikese koolituse ja hilisema äriideede kaitsmise ürituse tarvis.

Üritus veebi teel

"Kui 5. mai ürituse kevadel 5. oktoobrile lükkasime, olime kindlad, et sedakorda tuleb üritus, kus kõik on füüsiliselt koos, kuid olukorrast lähtudes tuli kõik tegevused siiski lükata Zoomi keskkonda," rääkis Triin Arva. Ehk et Saaremaa Päikese 12 aasta jooksul oli see ainulaadne kord, kus noortel tuli esitleda oma ideid, prototüüpe ja tooteid hindamiskomisjonile veebi kaudu.

Hindamiskomisjon töötas esitatud ideed läbi ja kinnitas otsuse sel neljapäeval. Komisjoni kuulusid tänavu Robert Pajussaar Saaremaa ettevõtjate liidust (SEL), Terje Nepper (SEL), Terje Aus Saarte koostöökogust (SKK), Helje Pent Saaremaa arenduskeskusest (SAK) ja Annika Auväärt Muhu vallavalitsusest.