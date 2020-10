Joogijoki-nakkus levis ralli ajaks kõikidesse baaridesse

Sotsiaalminister Tanel Kiik nimetas valitsuse pressikonverentsil Eesti alkomüügi-skeemitajaid Darwini auhinnale pürgijateks. Ta pidas silmas pila-auhinda siit ilmast kõige rumalamal moel lahkujatele.

Saaremaal on sel nädalavahetusel ralli tõttu tavapärasest märgatavalt enam rahvast ja baaripidajad võtavad justkui viimast kassat.

Baaripidajate loogika võtab kokku ööklubi Privilege pidaja Gert Nepper, kes varem pole joogijokiga kaasa läinud: “Kui ainsana teistmoodi teeme, siis keegi sellest ei võida ja ainult meie jääme nii-öelda vaesemaks.”

Privilege alkoholi keskööst ei müü, aga inimene saab osta talongi ja sellega joogi välja lunastada. Nepper lisas: “Muidugi ma ei pea seda ise õigeks, et sellised skeemid kasutusel on.”

Kui mandril on ettevõtjad suutnud kokku leppida, et loobuvad jokitamisest ja panevad baarid keskööl kinni, siis Saaremaal sellist kokkulepet saavutatud ei ole.Mida tegi Saaremaa vallavalitsus selleks, et kokkulepe sünniks? Ei muud, kui viibutas näppu ja manitses kõrtsmikke nagu pahasid lapsi, et kui skeemitamine jätkub, võib valitsus kehtestada rangemad meetmed.

Vallavalitsuse järelevalve ja kriisireguleerimise spetsialist Karel Koovisk märkis, et nemad koos politseiga ainult kontrollivadki valitsuse korralduse täitmist.

“Müük on keelatud pärast keskööd, enne on see lubatud ning kui asutus on kauem lahti, siis seegi pole keelatud. Iseasi, kui mõistlik ja hea see praeguses olukorras on,” märkis abivallavanem Jaan Leivategija, kes juba eelmisel nädalal Saarte Hääle vahendusel kohalikke ettevõtjaid ettevaatusele kutsus.

Vallavanem Mikk Tuisk, kelle eelkäija Madis Kallas kevadise Saaremaa koroonapuhangu tõttu tagasi astus, Saarte Häälele kommentaare ei jaganud.

Pressiesindaja Risto Kaljuste teatas tema eest, et vallavalitsus on teadlik peopakettidest, “mille raames justkui toimub alkoholi tarbimine ka peale südaööd”.

“Selline tegevus ei ole keelatud, kuna müüki ei toimu, küll aga ei ole see tõepoolest abiks, täitmaks eesmärki tõkestada koroonaviiruse võimalikku levikut ning uute kollete teket.”

Risto Kaljuste lisas, et otsest ettepanekut selles osas, et meelelahutusasutused kindlal kellaajal sulgeda, vallavalitsus ettevõtjatele teinud ei ole.

“Sellist olukorda nagu kevadel ei soovi aga ettevõtjate kõrval ka vallavalitsus,” rõhutas ta.

Endine vallavanem Madis Kallas leidis, et kahtlemata on tegu ohukohaga. “Praeguses olukorras on lubamatu, et selliseid trikke tehakse.”

Ta lisas, et ettevõtlust ei saa piirata, aga vaadates tagasi sellele, kuidas kevadine koroonakriis meid kõiki raputas, palub ta kõigil kannatada, kuni nakatumiskordaja hakkab alanema, ning oodata, kuni ohtlik olukord on raugenud.

Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane ütles, et käesoleval hetkel on olemas risk nakkuse levitamiseks ning piirangutest möödahiilimist kenaks pidada ei saa: “Igaühel on vastutus, kannatajaid võib olla palju.”

Saaremaa vallavolikogu liige Koit Voojärv, kes tegi kevadel ettepaneku lõpetada kohapeal tarbitava alkoholi müük kell 3 öösel, taunib JOKK-skeemitamist.

“Minu jaoks on toimuv lihtsalt kurb. Paratamatult kerkib esile uus probleem, kus inimene kuhjab endale ette alkoholi, mis peab ju ka joodud saama,” ütles Voojärv.

Ta sõnas, et baaride varasema sulgemise mõte on laiemalt võttes inimeste kultuursemaks kasvatamine.