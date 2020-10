Lääne Elu: Meie Maa tellijatele tasaarveldust ei teegi

“Septembri algusest on Saarte Hääl viie korra peal tagasi, kuid Meie Maa ilmub ikka vaid kolmel päeval nädalas ja jääbki nii ilmuma,” kirjutas Läänemaa leht. “Meil polnud variante, inimesed on ju lehetellimuse eest maksnud, me ei saa neid petta,” nentis Saarte Hääle vastutav väljaandja ja peatoimetaja Gunnar Siiner . Siineri sõnul tehti tellijatega tasaarveldus, ilmumata lehenumbrite võrra pikendati tellimust.

Meie Maad välja andva OÜ Saaremaa Raadio väikeosanik Veljo Kuivjõgi ütles, et Arne Pagil petab tellijaid sellega, et leht on ikka kolme korra peal, kui raha on küsitud kuus korda nädalas ilmuva lehe eest. “Mul on kõrvalt seda kurb vaadata,” ütles Kuivjõgi.