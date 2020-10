Pooled Laurentiuse kiriku kelladest hakkasid tööle

Toplaan ütles, et kella sihverplaadid näitavad õiget aega vahelduva eduga. Mehaanik on proovinud kõiki nelja ajanäitajat üheaegselt tööle panna, kuid see ei ole seni õnnestunud. Kirikuõpetaja sõnul tuleb nüüd teha põhimõtteline otsus: kas taastada 19. sajandist pärit mehaaniline tornikell või viia kogu kellasüsteem elektroonika peale. Viimane nõuaks suuremat investeeringut.