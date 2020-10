Seitsmeks aastaks vangi mõistetud Randoja: kaebame otsuse edasi

Septembri lõpus kirjutas Saarte Hääl, et Tallinna ringkonnakohus kvalifitseeris 2019. aastal Kuressaare sotsiaalmajas oma magavat tuttavat pussitanud Marti Randoja kuriteo ümber raske tervisekahjustuse tekitamiseks, kuid karistus sellest ei muutunud ning mehel tuleb vanglas veeta seitse aastat.

Vanglas viibiv Marti Randoja ütles telefonitsi Saarte Häälele, et kuni 28. oktoobrini on tal õigus esitada kassatsioon ja otsus edasi kaevata ning seda nad kaitsjaga ka teevad. “Kaebame edasi, kuna osad otsused on tehtud tõendeid omamata,” ütles Randoja.