Orissaare tahab osavallakokku poliitikute asemel külade esindajaid

Orissaare osavallakogu esimees Silvi Teesalu ütles, et osavallakogu praegused liikmed on kõik toredad ja pädevad inimesed, aga paraku on mitmed piirkonnad esindamata. “Oleme veidi arutanud, et osavallakogu side elanikega oleks suurem, kui selle liikmed esindaksid valla erinevaid piirkondi.”

Osavallakogu moodustamise aluste võimalik muutmine tõstis päevakorda ka vajaduse valida Orissaare alevikuvanem. Kui külavanemad on Orissaare osavallas olemas, siis ligemale 900 elanikuga Orissaarel alevikuvanem puudub, ehkki aleviku elanikud moodustavad ligi poole piirkonna rahvaarvust.

Vello Runthal FOTO: Saarte Hääl

Orissaare osavallakogu liige Vello Runthal märkis, et Orissaares võiks olla lausa kaks alevikuvanemat. Üks korterelamute ja teine individuaalelamute esindajana. Ühtlasi oleksid nad automaatselt pärast järgmisi kohalike omavalitsuste valimisi moodustatava osavallakogu liikmed. Saaremaal on praegu üheksa alevikku, neist kolmel on valitud alevikuvanemad.

Praegu kuuluvad Orissaares osavallakogusse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerinud, kuid volikogu liikmeks valituks mitteosutunud isikud. Lisaks võib osavallakogu kokku panna erinevate piirkondade esindajatest (Leisi ja Pöide) või huvigruppidest (Laimjala). Kaarmal, Kärlal ja Lümandas tegutsevad aga kogukonnakogud, mis koosnevad samuti piirkondade esindajatest.