Naisepõletaja 13-aastane vangistus lahjenes ringkonnakohtus

Pärnu maakohus viitas, et seetõttu ei õnnestunud Reinul kuritegu lõpule viia ning surm ei saabunud. Ehkki Rein kustutas kannatanu ise, kiskus tal põlevad riided seljast ja kutsus kiirabi, leidis kohus, et Rein ei olnud loobunud kuriteokatsest.

Ähvardas naise ema

"Kui ta ütles, et Rein kallas ta bensiiniga üle, siis tehniliselt oli see ju õige. Seda ei eita ka süüdimõistetu ise, et peale seda, kui naine teda lükkas tugevasti parema õla pihta, siis ta kaotas tasakaalu, pöördus ning automaatselt pritsis kannatanu vasaku poole kehast bensiiniseguga üle, mis tõenäoliselt süttis sigaretist naise käes."

Kaitsja märkis, et Rein on tavaline 50-aastane töömees, mitte vägivaldne kurjategija. Teda on küll varem karistatud joobes juhtimise eest, kuid vägivaldsete tegude eest karistatud pole. Kaitsja leidis, et ei Reinu varasem elukäik ega ka tema käitumine pärast naise põlema süttimist ei viita sellele, et ta oleks kannatanu tahtlikult süüdanud.