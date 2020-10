Kanad andsid stardikiirenduse ⟩ Farmi peremees: "Minul mugavustsooni veel pole!"

Salme külje all kanafarmi pidav Tang ütles Saarte Häälele, et teade nominentide hulka arvamisest tekitas loomulikult positiivseid tundeid. "Oled kellelegi silma jäänud, seda enam, et teekond siiani on olnud üliraske. Kuna ma tegelen tootega, mis on mõeldud tavainimesele, siis märkamine tähendab sedagi, et märgatud on ka minu toodet. Ja igasugused nominatsioonid tulevad ainult kasuks," rääkis ta.