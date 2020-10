Pöide kogudus loodab valla abiga jätkata kiriku taastamist

Koguduse juhatuse esimees Argo Püssim märgib, et restaureerimistööd Pöide kirikuhoones on seiskunud, kuigi 2016. aastal avastati läänevõlviku laevõlvil keskaegne maalingufragment, mis õnnestus konserveerida 2019. aasta suvel tänu riigikogu erakorralisele toetusele. Aastail 2017–2020 ei ole muinsuskaitseamet kirikule toetussummasid eraldanud.

Koguduse senine koostööpartner OÜ Rändmeister on säilitanud kirikus puittellingud, et jätkata seinapindade säästvat renoveerimist koos võimalike uute maalinguleidudega. 2021. aasta tööde jätkamiseks läänevõlviku põhjaseinal kulub üle 64 000 euro. Veel sel kuul tahab kogudus muinsuskaitseametile esitada taotluse toetuse saamiseks õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimise summadest.

Püssim märgib, et Pöide Maarja kogudusel on kirikuhoone remondi kõrval ka teisi kohustusi, eelkõige oreli väljaehitamine eeloleva aasta suveks, kogusummas 25 860 eurot, millest on tänu sponsoritele juba tasutud 10 000 eurot.