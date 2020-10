Südamega Tegija: Tööle tulles ei teadnud ma vorstitegemisest midagi

Eile, maailma toidupäeval ootasid kolleegid Ave Kuuse saabumist, paljudel seljas valge T-särk kirjaga “Ave. Südamega Tegija 2020”.

Kooris hüütud “Elagu!”, kui Ave uksest sisse astus, võttis naise esiti lausa sõnatuks.

Südamega Tegijale andis aukirja üle Eesti toiduliidu juhataja Sirje Potisepp. “Ave, sinu üle on meil kõigil põhjust uhke olla,” teatas Potisepp. “Südamega Tegija tiitliga tunnustame eeskätt muidugi sind, aga ka ettevõtet, kus sa töötad, ja kõiki teisi tublisid toidusektoris tegutsejaid.”

“Oleme uhked, et sa meie juures oled,” pöördus päevakangelase poole lihatööstuse juhatuse liige Kaie Rõõm-Laanet. “Kõige tähtsam sinu juures on see, et sa oled kena inimene! Saarlaste jaoks ütleb see kõik.”

“Ole ikka sama hoolas ja hoolitsev, kui sa oled olnud,” soovis päevakangelasele talle lillekimbu ulatanud tootmisjuht Illimar Poopuu.

Saaremaa valla poolt õnnitles Südamega Tegijat vallavanem Mikk Tuisk.

Tootmismeister Ave Kuusk on Saaremaa Lihatööstuse tootmisosakonna tööd korraldanud viimased 23 aastat.

Jalad-maas suhtumisega

Kolleegid kirjeldavad Avet rahuliku ja sõbraliku inimesena, kelle positiivsus ka teisi innustab. “Ave on jalad-maas suhtumisega kiire probleemide lahendaja,” on kirjas Ave iseloomustuses. “Ta on alati valmis kolleege abistama, oma teadmistepagasit jagama ja praktilisi töövõtteid õpetama.”

“Ave on väga tubli ja suure südamega, oskab igas olukorras lahenduse leida ja aitab alati, kui tarvis,” ütles Ave kauane kolleeg, meister Ester Tuuling. “Isegi eriolukorra ajal jäi ta tööd organiseerides väga rahulikuks ja tasakaalukaks,” lisas Irja Kipper, kes samuti meistrina töötab.

“Eriolukorra ajal, kui kõik Eesti toidutööstused pidid kiiresti oma tootmise ümber korraldama ja palju rangemad hügieeninõuded kasutusele võtma, oli Ave ettevõttes väga suureks abiks,” rääkis ka Sirje Potisepp.

Ave sõnul on head kolleegid peamine põhjus, miks ta on oma ametile nii kauaks truuks jäänud. “Töökaaslased on mul tõesti suurepärased!” kinnitas ta.

Sellisest päevast nagu eile poleks Ave oma sõnul 34 aasta eest unistadagi osanud. “Mäletan, kuidas mu jalad esimesel tööpäeval värisesid – koolipingist tulnud lapsena ei teadnud ma vorstitootmisest siis veel midagi,” tunnistas Ave. “Ometi pidin kohe pärast majaga tutvumist tööle hakkama.”

Ave eeskujul on samas ettevõttes töötanud ka tema pereliikmed – abikaasa, lapsed ja vennad.

Juba teine tiitel

Saaremaa Lihatööstuses on seekordne Südamega Tegija tiitel juba teine – 2016. aastal pälvis sama aunimetuse lihatööstuse peatehnoloog Malle Mägi. “See, et juba kaks Südamega Tegija tiitlit tuleb ühte ettevõttesse, näitab, et ettevõte on jätkusuutlik,” ütles Sirje Potisepp. “Saaremaa Lihatööstusel on regionaalselt väga oluline roll, pakkudes tööd paljudele inimestele. Samuti on Saaremaa Lihatööstuse tooted väga oodatud ja hinnatud.”

Südamega Tegija tiitliga tunnustab toiduliit valdkonna silmapaistvaimat töötajat panuse eest Eesti toidutööstuse arengusse. Lisaks töötaja staaži pikkusele hinnatakse ka seda, kuidas ta on panustanud ettevõtte arengusse, töökeskkonda ja -kollektiivi.

Tänavusele, kuuendale konkursile esitati 16 kandidaati. Liidu juhtkogu valitud viie finalisti seast selgus tiitli võitja rahvahääletusel toiduliidu Facebooki lehel.