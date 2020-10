Metssead tõnguvad Undva külas aia- ja õuemaid

"Meie kodu on nad laastanud kolmel korral, vaatamata sellele, et metsa pool küljes on ka elektrikarjus. Aga see neid kahjuks ei pea," rääkis Teppo-Toost. Ta lisas, et külas on väga korralike aedadega majapidamisi, kuid sead leiavad ikkagi võimaluse, et oma tegusid teha. "Nüüd on ka külaplatsi üles sonkinud, see on väga kole," lausus ta.