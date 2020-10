Omanik pani Bellingshauseni mõisa 650 000 euroga müüki

Saaremaa üks kuulsamaid mõisu on tuntud kui Antarktika avastaja admiral Fabian Gottlieb von Bellingshauseni lapsepõlvekodu. Hetkel on mõisa omanik OÜ Avenurm, mis kuulub ettevõtja Tiit Arrole. "See (mõisa pidamine – toim) on ajamahukas," ütles mandril elav Arro müügiotsust põhjendades. Tema sõnul on mõisakompleksi müügi üle olnud läbirääkimisi varemgi, kuid kokkulepeteni pole jõutud.