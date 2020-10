“Kahjuks võetakse meil puid maha liiga palju,” leiab looduskaitsja Leo Filippov. “Kõige suurem probleem on aga see, et puid võetakse maha ka sellistes kohtades, kus nad enam kunagi kasvama ei saa. Vallaametnikud räägivad küll asenduspuudest, aga need istutatakse kas linna äärde või kuhugi mujale, mitte aga algsesse kohta, kus need võinuks edasi kasvada.”