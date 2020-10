Seitse riigikohtunikku jäid pensionireformi asjas eriarvamusele

Kohtunikud märkisid, et ennekõike on põhiseadusvastane kogumispensionide seaduses ettenähtud õigus võtta kohustusliku kogumispensioni fondist ehk teisest pensionisambast enne pensioniea saabumist välja sinna sotsiaalmaksu laekumiste arvel praeguseks juba kogutud vara.

Kohtunikud märgivad, et praegused osakuomanikud on seni kogunud teise sambasse pensionivara eeldusel, et seda investeeritakse seaduses sätestatud tingimustel osakuomanike pensioniea saabumiseni ning et investeerimise tingimusi ei muudeta oluliselt ebasoodsamaks.