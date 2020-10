Kuressaare CleanHÄKK: puitpakendist kärbsevastseteni

“Ma kartsin palju hullemat. Nii häkatonina kui ka töös olnud ideede poolest oli see väga kordaläinud ettevõtmine,” tõdes talgute üks mentoreid ja žürii liige Tarmo Virki . Esikohaprojekti kirjeldades märkis ta, et klaaspudelite pappkarpi pakkimisel kasutatakse nende turvamiseks põhiliselt mullikilet.

Võidukas tiim oli jõudnud aga selleni, et puidujääkidest saab keerutada spiraale, mis töötavad pakkematerjalina päris hästi. “Idee taga on leiutaja Rain Randsberg, kes nüüd pani tiimi kokku, et tegeleda äriidee arenduse ning klientide ja varustajate otsimisega. Nad jõudsid nädalavahetusega väga suure sammu edasi ja seetõttu said ka võidu,” märkis Virki.