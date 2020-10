Putukas ronib Saaremaa teise ringi turule

Enam kui 700 ruutmeetril laiuv Putukas hakkab pakkuma Soomes tuntud kirppise ehk iseteenindusliku kirbuturu võimalust. See tähendab, et inimene saab 15-18 euro eest nädalas rentida müügikoha ehk boksi ja kauba müüki tuua. Igaüks määrab oma esemetele ise hinna, need registreeritakse Putuka müügisüsteemis ja kui kaup uue omaniku leiab, saab inimene raha kätte. Nädala jooksul võib kaupa vahetada, hindu muuta, teha kampaaniaid. Ehk siis tegu on justkui inimese pisikese isikliku äriga.