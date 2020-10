Vallavõim hirmutab skeemitavaid baare 2000-eurose trahviga

“Reid näitas, et massiliselt rikuvad,” viitas vallavanem Mikk Tuisk Saaremaa vallavalitsuse järelevalveteenistuse ja politsei ühistele kontrollkäikudele Kuressaare lõbustuskohtadesse.

Millised baarid väärteomenetluse korras vastutusele võeti, vallavalitsus ei avalikusta. Küll aga on teada, et ettekirjutus seoses alkoholi müügiga pärast südaööd on seni saadetud Privilege´ile, härrasmeeste klubile Royal, Saaremaakerale ja Kapteni kõrtsile.

Mikk Tuisk kiitis tanklaid, kes pidasid valitsuse kehtestatud piirangust ilusti kinni, kuid baaride skeemid olid näiteks järgmised: “Üks võimalus on, et ostad kallima pileti ja saad nii palju juua, kui tahad. Või teine markantsem näide, et letist alkoholi osta ei saanud, läksid garderoobi, maksid seal raha ära ja piletiga said baariletist alkoholi.”

Skeemidele peale sattumine polnud Tuisu sõnul keeruline, sest baarid on neid ise avalikult reklaaminud.

Privilege´is kasutati pärast südaööd süsteemi, et külastaja ostis 5-eurose “alkotalongi” ja sai selle eest lunastada ööklubi baaris ühe kange alkohoolse joogi.

Royal Gentelmen´s Club´is käisid järelevalveametnikud 11. oktoobril kell 00.05. Selgus, et striptiisiklubi müüs pärast kella 00.00 pileteid maksumusega 50 eurot, mis sisaldasid lisaks striptiisiklubi pääsmele ka alkoholi.

Vallavalitsus selgitas, et alkoholi jaemüügina on käsitletav ka piletite müük, mis sisaldab endas alkohoolseid jooke ning tehingu lõpptulemuseks on alkohoolse joogi tarbijale kättesaadavaks tegemine.

Restoranis Saaremaakera oli avatud arve, millele sai lisada tooteid (mh alkohoolseid jooke) ka pärast kella 00.00. “On tõendatud, et arve suleti (maksti) pärast südaööd,” kirjutas vallavalitsus ettekirjutuses Saaremaakerale.

Kapteni kõrtsis tuvastasid ametnikud, et seal on 38 sekundit pärast keskööd müüdud pooleliitrine Saku Rock. “Kuivõrd müük on toimunud pärast kella 00.00-i, siis saab seda käsitleda rikkumisena,” selgitas vallavalitsus 20. oktoobril saadetud ettekirjutuses.

Vallavalitsus kohustas baare öist alkoholimüüki kohe lõpetama, ähvardades vastasel juhul määrata sunniraha 2000 eurot. Ja nii pärast iga rikkumist.