Ringtee pinnasemägi tasandatakse jõudumööda

Umbes 30 000 tonni pinnase analüüsid on tõendanud, et ohtu ümbritsevale keskkonnale ei ole. Seniks, kuni materjali taaskasutamine jätkub, ei käsitleta seda jäätmena ning võimalikud sanktsioonid valda ei ähvarda.

Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Olari Vainokivi nentis, et vallavalitsuse kohustuseks on küll pinnasemäe likvideerimine võimalikult lühikese aja jooksul, kuid kuna materjali kogus on märkimisväärne, ei ole see protsess kindlasti kiire.