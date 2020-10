Uus nädal lubab üle kümne kerkivaid soojakraade

Esmaspäeval koondub kõrgrõhuala Venemaale ja selle serv ulatub üle Eesti. Taevas on küll üsna pilvine, aga suuremat sadu ei tule. Lääne poolt survestav madalrõhkkond tõstab lõuna- ja kagutuule puhanguti 12, saartel ja rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 5..10, Lääne-Eesti rannikualadel kraad-paar enamgi, päeval 9..13°C.

Teisipäeval jääb Eesti Venemaa kõrgrõhkkonna ja Läänemerele ulatuva madalrõhkkonna piirimaile. Lõunakaarest lisandub niiskust ja Eesti kohale nihkub vihmapilvede vöönd. Tuul puhub kagust ja lõunast, päeval pöördub edelasse ning on ikka tugev. Õhutemperatuur on öösel 7..12, päeval 10..14°C.

Tänastel andmetel sajab enam vihma ööl vastu kolmapäeva, päeva peale peaks ilm paranema ja neljapäeval on sajuhooge hõredamalt. Lõuna- ja edelatuul on tugev ning seda eelkõige saartel ja rannikul. Õhutemperatuur on öösiti 4..9, rannikul 10°C ümber, päeval 9..13°C.