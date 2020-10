Volikogu kiitis veehinna tõusu heaks Leisi vastuseisust hoolimata

Saaremaa vallavolikogu kinnitas eelmisel kolmapäeval oma otsusega, et uuest aastast kehtib valla maapiirkondades ühtne veehind. Ühehäälselt vastuvõetud otsus näitas, et Leisi osavallakogu seisukohta veehinda mitte muuta arvesse ei võetud. Veehinna tõusust saavadki enim pihta Leisi ja Laimjala eratarbijad, kellel tuleb senise hinna 2,50 eurot kuupmeeter asemel hakata uuest aastast maksma 3,47 eurot, millele lisandub käibemaks. See teeb hinnatõusuks koguni 40 protsenti.