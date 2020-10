Hakkame sõduritele sokke kuduma

Naiskodukaitse kauaaegse juhi ja Saarte Hääle ajakirjaniku, 2012. aastal meie hulgast lahkunud Rita Loeli eestvedamisel alguse saanud sokikampaaniast on kujunenud oodatud ja traditsiooniline ettevõtmine. Kampaania põhisõnum on, et me hoolime oma kodukandi ajateenijatest ja toetame neid.