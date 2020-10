Noor Kärla ettevõtja pani püsti kotiäri

“Ostsin endale õmblusmasina ja hakkasin esialgu kosmeetikakotte õmblema. Üheks suuremaks õpetajaks oli videokeskkond Youtube, kust leidsin need, kes teevad selliseid kotte, mida poest osta ei saa – omanäolisi, aga kvaliteedilt selliseid, nagu oleks poest ostetud. Ausalt öeldes ma varem isegi ei mõelnud sellele, et neid saab ka ise kodus teha,” rääkis noor ettevõtja. Nii hakkaski ta proovima ja ette võtma aina keerulisemaid projekte. Kuna Leene ema tütre loomingu igapäevakasutusse võttis, levis sõna tuttavate ja kohalike seas, kes siis samuti endale Leene tehtud kotte tahtsid.

Kuigi enamik Leene tehtud kottidest on ainueksemplarid, siis Kärla triibukangast on ta õmmelnud mitmeid sarnaseid poekotte. “Praegu ma veel katsetan erinevaid mudeleid ja kangaid ning olen endale ise testimiseks mitmeid valikuid valmistanud – nii on mul kodus praegu oma kümme täissuuruses käekotti. Üsna mitu on juba maha ka müüdud,” märkis Leene.