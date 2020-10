Lapini Kuressaare lapitekk jõudis tõsielufilmi

“Ütlesin, et tee mulle üks maja – et oleks valgust ja avarust ja et oleks lihtne. Aga Lapini lihtne tähendab, et mingi konks on juures. Nii tegigi ta sellise lapitekimaja. Teda teades ei pannud aga lahendus isegi kulmu kergitama. Mulle meeldis,” rääkis Vaher.

Dokfilmi režissöör Margit Mutso ütles ERR-ile, et teda huvitas kontekst, et kust Lapini mõtted ja ideed tulevad, milleni ta on elu jooksul jõudnud. “See ei ole mingi saladus, et Manfred Vainokivi filmiga Lapin väga rahul ei olnud, see aitas kaasa, sest ta tahtis väga, et tuleks temast teistsugune film ka, mis räägiks tema kunstist ja arhitektuurist,” rääkis Mutso, kelle sõnul oli Lapin koostööaldis. “Olid mõned teemad, millega ta puikles ja mida ta ei tahtnud sinna, aga ütleme nii, et režissööri idee jäi peale,” lausus ta.