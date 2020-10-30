Peresündmused Saare maakonnas
Registreeritud peresündmused Saare maakonnas vahemikus 21.10 – 28.10.
SÜNNID
- Timo Mänd (12.10) Pihtla küla
- Tomi Mänd (12.10) Pihtla küla
- Rosanna Kitsing (16.10) Vanamõisa küla
- Emily Šneiders (19.10) Kuressaare linn
- Martin Ader (19.10) Laheküla
- Harri Vares (20.10) Kaarma-Kirikuküla
- Kädi-Ly Kaal (22.10) Lümanda küla
- Joel Sikut (23.10) Põlluküla
- Hans Evert Matt (25.10) Kuressaare linn
SURMAD
- Jaan Põld (55) Kaavi küla
- Helmi Salm (93) Orissaare alevik
- Armilde-Margita Malk (96) Kuressaare linn
- Saale Reinart (81) Kuressaare linn
- Kuunar Kallas (68) Võhma küla
- Maiva Rassel (82) Ruhve küla
- Taivo Vaher (74) Ratla küla
- Milvi Saul (69) Kalli küla
- Asta Priske (91) Kuressaare linn
ABIELUD
Ereli Järv ja Tõnis Tuisk – 26. oktoober