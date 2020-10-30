R, 30.10.2020
"Visioon peabki olema oluliselt utoopilisem kui hilisem reaalsus." Restaureerimisarhitekt Mihkel Koppel aukudega turuhoonest
Restaureerimisarhitekt Mihkel Koppel aukudega turuhoonest

Peresündmused Saare maakonnas
21. – 28. oktoober

Peresündmused.

FOTO: unsplash.com

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas vahemikus 21.10 – 28.10.

SÜNNID

  • Timo Mänd (12.10) Pihtla küla
  • Tomi Mänd (12.10) Pihtla küla
  • Rosanna Kitsing (16.10) Vanamõisa küla
  • Emily Šneiders (19.10) Kuressaare linn
  • Martin Ader (19.10) Laheküla
  • Harri Vares (20.10) Kaarma-Kirikuküla
  • Kädi-Ly Kaal (22.10) Lümanda küla
  • Joel Sikut (23.10) Põlluküla
  • Hans Evert Matt (25.10) Kuressaare linn

SURMAD

  • Jaan Põld (55) Kaavi küla
  • Helmi Salm (93) Orissaare alevik
  • Armilde-Margita Malk (96) Kuressaare linn
  • Saale Reinart (81) Kuressaare linn
  • Kuunar Kallas (68) Võhma küla
  • Maiva Rassel (82) Ruhve küla
  • Taivo Vaher (74) Ratla küla
  • Milvi Saul (69) Kalli küla
  • Asta Priske (91) Kuressaare linn

ABIELUD

Ereli Järv ja Tõnis Tuisk – 26. oktoober

Viimased uudised

Tagasi üles
Back