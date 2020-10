Viliste talu peremees tuleb lehmi lüpsma elektritõukerattaga

Viliste talu parim aasta oli jõudluskontrolli andmetel 2011, mil lehmalt saadi keskeltläbi 6963 kilogrammi piima. Saaremaa piimatootjate pingereas oli talu tollal kaheksas, maakonna parim farm lüpsis siis 9435 kilo lehma kohta. Üheksa aastat hiljem läheneb maakonna parima karja keskmine toodang 13 tonnile, Viliste talu lehmade piimaand on langenud aga alla nelja tonni. Millega allakäiku seletada, kui see üldse on allakäik?