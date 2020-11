Kas oskad oma õnne hinnata?

Aare Rüütel FOTO: Maanus Masing

Kas oskad hinnata sulle osaks saanud õnne?

Pärsia vanasõna ütleb: "Needsin tõsiasja, et mul polnud kingi, kuni kohtasin meest, kel puudusid jalad."

Kes iganes seda kunagi ka ei kirjutanud, sai maailma asjadele pihta. Lihtne on sattuda inimlikku lõksu ja keskenduda vaid asjadele, mida meil pole, selle asemel et tunda tänulikkust selle eest, mis on meil olemas. Kui mõtlema hakkame, on meie elus head rohkem, kui märkame.

Eile õhtul läks üle miljardi lapse näljasena magama. Terves maailmas jäid eile sadadel inimestel armastatud perekonnaliikmed teadmata kadunuks. Ja enamik meist muretseb liikluse või pilves ilma pärast!

Ütlen sulle ühe sõna, mille üle mõtiskleda: vaatenurk.

Reisides mööda Eestimaad või laias maailmas, kohtu ja räägi inimestega, kellega sa pole varem kõnelenud, ja sa omandad uue vaateviisi sellele, mis elu olla võib.

Ole tänulik selle eest, mis on su elus head ja kui head inimesed on su elus: nii hakkad aru saama, kuidas sul on vedanud.