Vähiga võitlev Oleg soovib näha lapselapselapsi sirgumas

Kihelkonnal elav 65-aastane Oleg Samarokov on suureks kasvatanud neli last. Mehel on kuus lapselast ja kaks lapselapselast.

Olegi tütre Riina Samarokova sõnul teevad kõige väiksemad, kolmeaastane Mia ja ühekuune Ron papsile palju rõõmu, annavad talle energiat ja jõudu.

Et papa Oleg vähki põeb, selgus sel suvel. Lapsed viisid isa kõhuvalu pärast Kuressaare haigla erakorralise meditsiini osakonda. Seal selgus, et isa tervisega on lood väga halvad: tema maksast leiti kasvaja. Riina tunnistas, et see avastus keeras nii isa kui ka kõigi lähedaste elu pea peale.

Kuressaare haiglast saadeti Oleg kiiresti uuringutele Tallinna, kus karm diagnoos kinnitust sai ning mehele ravi määrati.

"Seni tasus isa ravi eest haigekassa, nüüd hakkab ta aga saama ravi, mida haigekassa ei rahasta," rääkis Riina Saarte Häälele. Tema sõnul tegi selle ettepaneku isa arst, kes kirjutas Olegi eest vähiravifondile ka avalduse, et mees sealt abi saaks.

"Kui fondilt positiivse vastuse saime, valdas meid tohutu rõõm ja tänutunne, et meie paps saab võimaluse oma ravi jätkata," lausus Riina.

Olegi ravil pole väga suuri kõrvalmõjusid õnneks olnud.

"Arsti juures on samuti öeldud, et olukord on enam-vähem," ütles Riina. "Eks papsil tule ikka ette nõrkust ja väsimust ning ta vajab palju puhkust, aga ta on väga tubli: teeb ja toimetab vaikselt kogu aeg nii, kuidas parasjagu jõudu on."

Olegi suur kirg on kalapüük – palju aastaid töötas mees kutselise kalurina. Vajadusel on papsil abiks käinud kogu pere, näiteks kalu võrgust välja võtmas.

Sel kevadel, enne haiguse avastamist jäi Kihelkonna koolis katlakütja-remonditöölise ametit pidanud Oleg pensionile ning pühendus oma hobile.

"Praegu isa muidugi enam niimoodi ei jaksa, aga mu vennaga käis ta just sel nädalavahetusel kalapüügil kaasas," rääkis Riina.

Riina ja kõik Olegi lähedased on vähiravifondile Kingitud Elu väga tänulikud.

"Meie suur soov on, et isa saaks veel rõõmsalt pensionipõlve pidada ja näha pisikeste põnnide kasvamist," kirjutas Riina fondile Kingitud Elu. "Soovime, et meie kõigi koosolemise aeg oma kalli papsiga ei lõpeks veel niipea."

Vähiravifond Kingitud Elu kutsub kõiki inimesi toetama fondi iga kuu kas või ühe euroga: "Võib ju järgmine abivajaja olla ükskõik kes: meie pereliige, sugulane, kolleeg, sõber."