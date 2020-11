27 Saaremaa paika saab kiire internetiühenduse

Elektrilevi uute teenuste projektijuht Mait Rahi ütles, et ühendus luuakse kohtades, kus see mõistliku kuluga jõuab võimalikult paljude potentsiaalsete klientideni.

Septembri alguse seisuga on Elektrilevile Saaremaalt ja Muhust laekunud 1521 liitumise sooviavaldust. Loodavate liitumisvõimaluste täpne arv pole praegu teada, kuna see täpsustub jooksvalt, planeerimise ja projekteerimise käigus. Praeguse seisuga luuakse liitumisvõimalus ligikaudu 2200 aadressipunktile. Ehkki aadressipunkte on rohkem kui sooviavaldusi, ei tähenda see, et kõik sooviavaldajad liitumisvõimaluse saavad. “Selles osas automaatset katvust ei ole,” sõnas Rahi.