Saare- ja Muhumaa saavad RMK matkateede harudeks

RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo selgitas, et aastaks 2022 on plaanis matkarajad, mis läheks Põhja-Eestist Perakülast Hiiumaale, sealt Saaremaale, Muhusse ning üle Suure väina Läänemaale Penijõele. Nii Perakülast kui ka Penijõest saab omakorda Aegviitu ja sealt saab juba edasi kas juba Võrumaale Ähijärvele või Ida-Virumaale Kauksisse.

Neile, kes tahavad Saaremaal pikemalt peatuda, mitte piirduda Triigi sadamast Kuivastu poole kulgemisega, pakutakse ka pikemat rattamarsruuti. Rammo sõnul läbib see Saaremaa kaunimaid kohti ja vaatamisväärsusi kuni Sõrveni välja. Täpsem kilometraaž ja marsruut on nii Hiiu-, Saare- kui ka Muhumaa puhul veel väljatöötamisel.

Marge Rammo märkis, et kui Hiiumaal mõeldakse eelkõige jalgsimatkajale, siis Saaremaal otsustati rattamarsruudi kasuks eelkõige kahel põhjusel – RMK maaomandi killustatus ja rattamatkajate suur huvi. Loomulikult on kogu rada läbitav ka jalgsi. Kirjeldatud rada tähendab seda, et RMK koostab radade kohta üksikasjaliku kaardi koos seletustega. Rada tähistatakse nii palju kui võimalik, kuid Rammo sõnul läbitakse ka üldkasutatavaid teid, kuhu liiklusohutuse tõttu märgistust panna ei tohi.