Pöördumisele alla kirjutanud 145 inimest toovad Valjalas Posti tänaval asuva hoone lammutamise peatamise põhjusena välja asjaolu, et avalikku arutelu ei ole hoone tuleviku suhtes peetud ja piirkonnas on mitmeid huvigruppe, kellel on kinnistul ühiskondliku ja kogukonna arendamiseks ideid.